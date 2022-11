Sport mit Handicap: Sich auszutauschen mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen haben, sie im Sport zusammenzubringen. Das möchte Sportinklusionslotsin Evi Weis. Sie hat in Landau einen Amputierten-Stammtisch gegründet.

Das geht ja gut los. Ein Kaffee? Die kleine Runde, die sich im Sanitätshaus Pegasus in Landau trifft, ist wählerisch: Milchkaffee mit Zucker. Espresso doppelt. Espresso ohne alles. Sechs Männer, der Älteste 70, der Jüngste 59, und die 78-jährige Traudel Paxian aus Herxheim sind der Idee von Evi Weis gefolgt, einen Stammtisch zu gründen, eine Selbsthilfegruppe. An Stammtischen wird doch Bier getrunken? „Wir sollten uns erst mal kennenlernen“, sagt der Landauer Bernd Lindner.

Das Sanitätshaus hat die frühere Standesbeamtin Weis (57) als ersten Treff ausgewählt. Es muss ja nicht dabei bleiben. Die Deidesheimerin kennt es seit 44 Jahren. Als 13-jähriges Mädchen hatte sie einen Unfall, seitdem trägt sie eine Armprothese. Seit 2019 ist sie Sportinklusionslotsin. Ins Sanitätshaus kommen viele, die ein ähnliches Schicksal haben: Amputation nach einem Unfall, wegen eines im Krankenhaus aufgeschnappten Keimes, wegen eines Aneurysmas, wegen Diabetes Typ 1. Einer hat ein Bein, ein anderer einen Unterschenkel verloren.

Unfall auf dem Motorrad

Udo Alders (64), der Mann mit dem Weinstand auf dem Landauer Wochenmarkt, bringt andere zum Lachen. 2015 hatte er einen Motorradunfall, verlor einen Unterschenkel. „Am Anfang war es schwierig.“ Er tanzt gerne Foxtrott („du darfst nur keine betrunkene Partnerin haben, die sich an dir festhält“), fährt Rad, ist vor zwei Jahren 19 Kilometer am Stück zum Teil auf Geröll gelaufen. Er musste nachweisen, dass er noch Motorrad fahren kann. „Gib mal Gas“, habe der Fahrlehrer im Wagen hinter ihm durchgesagt. „Echt?“ „Ja.“ „Und dann war ich weg. Über Funk hat der Fahrlehrer gemeint, ich soll bei der nächsten Ausfahrt warten.“

Über was sich die Gruppe austauscht, ist nicht lustig: Wer zieht seine Prothese aus für ein Nickerchen? Wer nimmt welche Medikamente? Wer nimmt wann lieber den Rollstuhl oder die Krücken? Wer hat wo welche Erfahrungen in der Reha und in der Therapie gemacht? Immer wieder ist vom schlimmsten Schmerz die Rede: Phantomschmerz. Messerstiche. Stromschläge. Brennen. Der eine leidet mehr, der andere weniger. „Ich habe überhaupt keine Probleme“, sagt Christian Zeckel (68) aus Herxheim, der in seinem Berufsleben 15 Jahre Golf in China gespielt hat.

Mit oder ohne Rollstuhl?

„Der Rollstuhl gehört dazu, oder du schließt dich ein“, sagt einer. Rollstuhl nur, wenn es unbedingt sein müsse, sagt ein anderer: „Ich will auf Augenhöhe sein.“ „Ich kann mich nicht daran gewöhnen“, sagt der Nächste, der mit einer Vollprothese versucht, alles wie früher zu erledigen: „Ich kämpfe jeden Tag.“

Evi Weis, sie war in Offenbach beim Handball gewesen, wollte nach ihrem Unfall auf Augenhöhe sein. In der Schule wurde sie vom Sportunterricht befreit, „obwohl ich gerne mitgemacht hätte“. Zum Skifahren durfte sie nicht mit. „Mit 30 habe ich Skifahren gelernt“, sagt sie. „Was für ein Quatsch.“ Sie will nicht nachdenken, was sie alles versäumt hat.

86 Therapiesitzungen

Evi Weis hört genau zu, als Uwe Welzel (61), Handballer in Essingen, bis er 30 war, seitdem Fußballer und nun Chef im Verein, von einer guten Rehaklinik in Osterhofen erzählt: „So was sollte es auch in Rheinland-Pfalz geben“, sagt sie. Viele haben schlechte Erfahrungen gemacht: Eine Behandlung in drei Wochen, „die Kasse hat’s bezahlt“. In drei Wochen an neun Therapietagen 86 Sitzungen abgerechnet wegen einer Nierenerkrankung: Die Kasse, darauf aufmerksam gemacht, „hat’s bezahlt“. Spiegeltherapie, Meditation, Rückenmarkstimulation (SCS) werden angesprochen.

Einer war Kampfsportler, Traudel Paxian, seit April unterschenkelamputiert, war in der Leichtathletik. Weis könnte sie jetzt alle mitnehmen zum Lauftreff nach Haßloch. Sie regt an, eine Whatsapp-Gruppe einzurichten. Wie oft Stammtisch? Mal ein Waldspaziergang? Nichts ist ausgeschlossen. Wer ist mobil? Sofort bietet sich einer an, andere im Auto mitzunehmen. Und die Örtlichkeit will die Gruppe tauschen mit einem Ort, der sich besser für einen Stammtisch eignet.

Kontakt

Wer sich dem Stammtisch anschließen möchte, meldet sich bei Evi Weis, E-Mail an e.weis@silo.lsbrlp.de, Telefon 0171 5810390.