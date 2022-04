In diesem Jahr werden nach Angaben der Stadtverwaltung 320 Mastanlagen im Bereich der Kernstadt und in den Weindörfern auf Standsicherheit geprüft. Laut Tiefbauabteilung geht es dabei um Stahlmaste der Straßenbeleuchtung, von Ampeln sowie Fahnenmasten. Bei der Überprüfung komme ein Laser-Messgerät zum Einsatz. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag und dauern etwa vier Tage. Die Kosten beziffert die Verwaltung auf 8000 Euro. Geprüft werden Masten in folgenden Straßen: Allensteiner Straße, Alter Viehberg, Am Dreschplatz, Am Hölzel, Berwartsteinstraße, Grundwiesenweg, Haardter Treppenweg, Hahnenweg, Hambacher Treppenweg, Huttenstraße, Im Jesuitengarten, Im Schelmen. Im Kautz, In der Achen, In der Almel, Industriestraße. Karlsbader Straße. Karolinenterrasse, Kurpfalzstraße, Moosbrunnenweg, Mozartstraße, Neusatzstraße, Perglasstraße, Pestalozzistraße, Ritterbüschel, Rohgasse, Römerweg, Schießmauer, Schlesierstraße, Steinbachweg, Steinbruchweg, Tannenweg, Terrassenweg und Wolfskeule.