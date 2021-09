Die Stadtwerke Neustadt warnen vor möglichen Betrugsversuchen. Bereits Ende August hätten Kunden berichtet, dass zwei Unbekannte sich in der Karlsbader Straße als Stadtwerke-Monteure ausgegeben und sich somit Zutritt zu den Kellerräumen verschafft hätten, teilt das Unternehmen mit. Aktuell meldeten sich Anwohner aus dem Wohngebiet am Knappengraben. „Die Stadtwerke Neustadt möchten dringend darauf hinweisen, dass es sich hierbei nicht um Monteure der Stadtwerke Neustadt handelt.“ Stadtwerke-Monteure würden stets einen Dienstausweis bei sich tragen und diesen vorzeigen. Im Zweifelsfall raten die Stadtwerke, sich den Dienstausweis zeigen zu lassen und die Polizei sowie den Stadtwerke-Kundenservice zu informieren. Der Kundenservice ist erreichbar unter 06321/402-271 oder per E-Mail an kundenservice@swneustadt.de.