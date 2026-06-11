Die Stadtwerke Neustadt erreichen vermehrt Rückfragen von Kunden zum Thema intelligente Messsysteme (Smart Meter). Hintergrund seien Werbeschreiben gewerblicher Messstellenbetreiber, die derzeit an viele Haushalte verteilt würden, teilen die Stadtwerke mit und weisen darauf hin, dass sie mit diesen Firmen in keiner geschäftlichen oder vertraglichen Beziehung stehen. Gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sind demnach die Stadtwerke der sogenannte grundzuständige Messstellenbetreiber (gMSB) im Versorgungsgebiet. Wenn ein gesetzlich erforderlicher Zählerwechsel bevorstehe, würden die betroffenen Kunden direkt von den Stadtwerken oder über den Dienstleister Enwas informiert. Aktuell versende dieser Terminanschreiben zum Zählerwechsel. Eine Pflicht zum Einbau von Smart Metern besteht den Stadtwerken zufolge nur in bestimmten Fällen.