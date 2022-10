Wegen der Energiekrise haben die Stadtwerke etwas früher als sonst damit begonnen, die Neustadter Brunnen für den Winter zu rüsten. Das bedeutet, dass das Wasser im Brunnen abgelassen und dann abgestellt wird. Anschließend wird der Brunnen gereinigt und die Technik geprüft. Im Frühjahr wird dann in umgekehrter Reihenfolge gearbeitet. Die beiden Stadtwerke-Mitarbeiter kümmern sich zunächst um die Brunnen in der Innenstadt, danach um jene in den Ortsteilen. Bereits abgestellt sind die Brunnen auf dem Marktplatz und der Hetzelanlage, auch die Elwedritsche und „Wasser in die Stadt“ sind schon im Winterschlaf.