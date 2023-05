Am Pfingstmontag, 14 Uhr, wurde in Neustadt zum ersten Mal mehr Strom erzeugt, als zu diesem Zeitpunkt verbraucht wurde. „Zumindest haben wir es zum ersten Mal bewusst wahrgenommen“, so Holger Mück, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt. Insgesamt habe der Überschuss ein Megawatt betragen. Die kurzzeitige Autarkie habe sowohl die Kernstadt als auch alle neun Weindörfer betroffen, so Mück. Wegen des guten Wetters mit viel Sonne sei ein Großteil des Stroms zu diesem Zeitpunkt durch Photovoltaik erzeugt worden.