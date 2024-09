Die Stadtwerke Lambrecht haben 2023 weniger Strom, Gas und Wasser verkauft als 2022. Auch der Gewinn fiel geringer aus. Stadtwerke-Chef Michael Frech sieht mit Sorgen auf die kommenden Entwicklungen.

Die Lambrechter Stadtwerke haben im vergangenen Jahr etwa sechs Prozent weniger an Erdgas und auch etwas weniger Strom verkauft als im Jahr zuvor. Der Wasserverbrauch ist ebenfalls leicht zurückgegangen. Angesichts hoher Preise würden die Kunden bei Gas und Strom sparen, erklärte Geschäftsführer Michael Frech im Stadtrat Lambrecht und im Gemeinderat Lindenberg. Beide Gemeinden sind, neben den Pfalzwerken und der Encevo Deutschland GmbH, Gesellschafter der Stadtwerke. Beim Erdgas wirke sich zudem aus, dass der Winter nicht allzu kalt war und dass immer mehr Verbraucher auf andere Energiequellen setzen, wie Wärmepumpen oder Holz.

Der Gesamterlös sei dennoch gestiegen, vor allem wegen der höheren Preise, so Frech. Allein in der Sparte Erdgas stieg der Erlös von 4,6 Millionen Euro auf fast 7,9 Millionen. Der Gewinn fiel indes geringer aus, da nicht nur die Einnahme, sondern auch die Ausgaben höher gewesen seien (minus 127.000 Euro im Vergleich zu 2022). Ein „ungeliebtes Kind“ sei nach wie vor der Messstellenbetrieb, also die Umstellung auf digitale Zähler, denn hier werde jährlich ein Defizit erwirtschaftet. Im vergangenen Jahr waren es immerhin 24.000 Euro.

„Existenzieller Wirtschaftszweig“

Die Aussichten für die Stadtwerke bezeichnete Frech als andere als rosig. Grund dafür seien die politischen Weichenstellungen. So hätten die Stadtwerke ein sehr gut funktionierendes Erdgasnetz, und Erdgas sei „ein existenzieller Wirtschaftszweig“ der Stadtwerke. Doch Ziel der Politik sei der Ausstieg aus der Erdgas-Nutzung. Wie Frech berichtete, arbeiten die Stadtwerke an einem Transformationsplan für das Gasnetzgebiet. Dabei gehe es unter anderem darum, ob die Gasleitungen für Grünen Wasserstoff genutzt werden können. Unklar sei jedoch, wie der Grüne Wasserstoff in den benötigten Mengen erzeugt werden soll. Angesichts dieser Situation werde in das Gasnetz nur das absolut Notwendige investiert, so Frech. Auch müsse man damit rechnen, dass der Verkauf von Erdgas weiter zurückgehen werde.

Dagegen seien in der Sparte Strom hohe Investitionen erforderlich. Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Strom von Photovoltaikanlagen in das Netz eingespeist wird und durch Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge immer mehr Strom verbraucht wird, bestehe die Gefahr, dass die Stromleitungen überfordert sind und verschmoren. Deshalb müssten sie durch neue, digital gesteuerte Leitungen ersetzt werden.

Viel Lob für Werke

Sowohl der Stadtrat Lambrecht als auch der Gemeinderat Lindenberg billigten die Bilanz und stimmten zu, dass der komplette Gewinn von 678.000 Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. Damit erhalten diese mehr als 2022, denn damals war von dem Gewinn in Höhe von 805.000 Euro ein Betrag von 200.000 Euro als Rücklage bei den Stadtwerken geblieben.

Im Lambrechter Stadtrat gab es viel Lob für die Werke. Man könne gar nicht genug schätzen, was man an eigenen Stadtwerken hat, und es sei nicht selbstverständlich, dass diese Gewinn erwirtschaften, sagte Robert Westerberger (CDU). Auch Christine Klein (FWG) hob diesen Aspekt hervor. Cinja Heraucourt betonte, dass den Grünen die Umstellung auf erneuerbare Energien ein besonderes Anliegen sei.

Dirk Hedtke (BSW) erklärte, es wäre besser, wenn wiederum ein Teil des Gewinns bei den Stadtwerken verbliebe. Denn diese stünden vor schwierigen Aufgaben. Dem stimmte Frech zu, doch sei es die Entscheidung der Gesellschafter, wie der Gewinn verteilt wird. SPD-Fraktionssprecher Maximilian Henrich meinte, es sei gut, wenn der gesamte Gewinn verteilt wird, denn davon profitiere die Gemeinschaftshaus Lambrecht GmbH, an die der Lambrecht zustehende Anteil geht.

Die Gemeinschaftshaus Lambrecht GmbH erhält rund 398.000 Euro vom Gewinn. Die Gemeinde Lindenberg erhält knapp 38.800 Euro. Unabhängig vom Gewinn wird von den Werken an beide Gemeinden eine Konzessionsabgabe ausgezahlt, das sind insgesamt 218.000 Euro.