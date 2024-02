Der Stadtwald Lambrecht soll der Stadt in diesem Jahr einen Gewinn von etwa 35.000 Euro einbringen. Darüber informierte Nico Grub, kommissarischer Leiter des Forstreviers Klosterwald, zu dem der Stadtwald gehört, den Stadtrat am Dienstag.

Niklas Tappmeyer, Leiter des Forstamts Johanniskreuz, teilte mit, dass der bisherige Revierleiter zu Beginn des Jahres kurzfristig die Stelle gewechselt habe. Die Revierleitung sei ausgeschrieben, derzeit kümmere sich Nico Grub um das Forstrevier.

Der Forstwirtschaftsplan für dieses Jahr sehe Einnahmen von etwa 164.500 Euro und Ausgaben von etwa 129.500 Euro vor, so Grub. Knapp 69.000 Euro soll der Verkauf von Holz aus dem Stadtwald bringen, weitere 15.000 Euro der Verkauf von Brennholz. Grub sagte, er sei „guter Dinge“, dass mit dem Holzverkauf um einiges höhere Einnahmen erzielt werden können. Der Preis für Kiefernholz, der sehr niedrig war, steige an. Wegen des niedrigen Preises seien im vergangenen Jahr etwa 5000 Festmeter weniger Kiefernholz geerntet worden als geplant. Diese Kiefern könne man nun in diesem Jahr zusätzlich einschlagen.

Positiv auf den Forstwirtschaftsplan wirke sich aus, dass Lambrecht für seinen Wald vom Bund 58.000 Euro für nachhaltiges Klima-Waldmanagement überwiesen bekommt, sagte Grub. Größte Position bei den Ausgaben sind etwa 64.600 Euro für Holzeinschlag, Waldpflege und Ähnliches.

Grub berichtete, dass die Preise für Brennholz teils erhöht wurden, da der Brennholzverkauf in der Vergangenheit ein Defizit eingebracht habe. Auch gebe es jetzt klare Regelungen für den Brennholzverkauf, etwa zu Bestell- und Lieferterminen. Der Stadtrat nahm den Forstwirtschaftsplan einstimmig an.