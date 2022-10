Der Stadtvorstand mit Oberbürgermeister Marc Weigel an der Spitze setzt seine im Sommer gestartete Tour durch die Neustadter Weindörfer fort. Nächste Station ist laut Stadtverwaltung das Pfarrheim St. Johannes in Königsbach, und zwar am Montag, 24. Oktober, 18 Uhr. Mögliche Anliegen können vorab per E-Mail an ob.vorort@neustadt.eu gesendet werden. Wer diese Möglichkeit nutzt, sollte das Thema kurz beschreiben und Kontaktdaten angeben. Nach Königsbach kommt der Stadtvorstand am Freitag, 11. November, ins Sportheim in Mußbach sowie am Mittwoch, 16. November, in die Schulturnhalle von Hambach.