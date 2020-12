Der Lockdown bis 10. Januar hat auch Auswirkungen auf die Neustadter Stadtverwaltung. Sie folgt damit dem Appell von Bund und Land, die Kontakte möglichst zu beschränken, heißt es.

Das gilt sowohl für Kontakte des Personals untereinander als auch mit den Bürgern. Davon ausgenommen sind aber all jene Bereiche, „wo es um den Umgang mit der Pandemie geht“, wie Oberbürgermeister Marc Weigel erklärt. Also beispielsweise Impfzentrum und Notkrankenhaus, Ordnungsamt oder Rettungsdienste und Feuerwehr.

Ein eingeschränkter Dienstbetrieb gilt bis einschließlich Mittwoch, 23. Dezember, und dann wieder in der ersten Januarwoche unter anderem für das Bauberatungszentrum in der Amalienstraße: Es ist für den Besucherverkehr geschlossen, ist aber per Telefon oder E-Mail erreichbar. Gleiches gilt für das Standesamt.

Terminsystem bleibt

Alles, was die Bereiche Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste betrifft, läuft in diesem Zeitraum weiter wie geplant. Das heißt, Termine für Bürgerbüro, Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und Ausländerbehörde können weiter online gebucht werden. Bereits vereinbarte Termine bleiben weiter gültig. Allerdings bittet die Stadt darum, dass jeder Bürger abwägen sollte, ob dieser Termin unbedingt nötig ist.

Die Stadtbücherei im Klemmhof ist während des Lockdowns für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Leihfrist wurde aber pauschal bis 27. Januar verlängert. Die „Onleihe“ gibt es weiterhin rund um die Uhr.

Wertstoffhof offen

Der Wertstoffhof ist in der Zeit bis Weihnachten und in der ersten Januarwoche geöffnet. Grünschnitt wird ohne Termin angenommen, für alles andere gilt die Terminbuchung im Internet.

Zwischen den Jahren, also vom 24. Dezember bis 3. Januar, ist die Stadtverwaltung Neustadt wie immer geschlossen. In verschiedenen Bereichen sind aber die üblichen Notdienste eingerichtet. Ausnahme laut Stadt: die Friedhofsabteilung. Sie arbeitet sowohl im Lockdown bis 10. Januar als auch zwischen den Jahren regulär, wozu auch Bestattungen gehören.