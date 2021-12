In städtischen Gebäuden mit Publikumsverkehr gilt ab Montag, 6. Dezember, die 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet. Ausgenommen sind laut Stadtverwaltung Kinder bis zwölf Jahren. Kontrolliert werde der Status an den Eingängen. Das Testzertifikat müsse offiziell und dürfe nicht älter als 24 Stunden sein. Ein Selbsttest genüge nicht. Daneben gelten weiterhin Maskenpflicht (medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske) und das Abstandsgebot. Entsprechend der Corona-Landesverordnung gelte im Stadtmuseum sowie im Stadtarchiv die 2G-Regel. Dort haben also nur noch geimpfte oder genesene Personen Zutritt.