Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind Schnelltests am Arbeitsplatz nach Ansicht der Bundespolitik unerlässlich. Die Stadtverwaltung berichtet auf Anfrage, dass sie ihre Beschäftigten gebeten hat, diese Möglichkeit möglichst einmal die Woche zu nutzen. Und zwar in einem der Testzentren in der Stadt, die sich in der Speyerdorfer Straße und im Klemmhof befinden. Wie Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU) mitteilt, wird bewusst darauf verzichtet, eigene Teststrukturen im Verwaltungsgebäude zu schaffen. Schließlich könnten die Testzentren als kommunale Anlaufstellen betrachtet werden. „Sie werden zwar vom Marienhaus-Klinikum Hetzelstift und vom Deutschen Roten Kreuz betrieben. Für die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen, unter anderem die Kosten für Miete, Reinigung und Strom, ist die Stadt verantwortlich.“ Die Verwaltungsmitarbeiter könnten die Tests in der Arbeitszeit wahrnehmen, dafür würden sie freigestellt. Die Stadtverwaltung werde auch Selbsttests anschaffen. Sie sollen laut Ulrich aber nur in besonderen Fällen genutzt werden, wenn schnell Gewissheit erlangt werden muss, ob sich jemand infiziert hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert, dass Betriebe die Corona-Schnelltests für ihr Personal vorhalten sollten.