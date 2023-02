Wegen einer internen Informationsveranstaltung sind verschiedene Dienststelle der Stadtverwaltung Neustadt am Dienstag, 28. Februar, nachmittags ab 12 Uhr geschlossen. Betroffen sind laut Stadt die Stadtverwaltung generell, das Bürgerbüro, die Kfz-Zulassungsstelle, die Abteilungen Demokratie- und Ehrenamtsförderung, Schule und Sport sowie Kultur, das Bildungsbüro, das Stadtarchiv, die Tourist-Information sowie die Verwaltung der Volkshochschule. Darüber hinaus nähmen die Wohnungsbau- sowie die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, das Bauberatungszentrum und der Fachbereich Familie, Jugend und Soziales an der Veranstaltung teil. Auch der Wertstoffhof und die Verwaltung des ESN seien an jenem Nachmittag geschlossen. Das Mehrgenerationenhaus sei für die Gruppenangebote geöffnet. Nicht betroffen seien die Kindertagesstätten, und auch die Stadtwerke seien wie gewohnt zu erreichen.