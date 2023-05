Verschiedene Dokumente können beim Standesamt ab sofort auch online beantragt werden. Das teilt die Stadt mit. Dazu zählen Urkunden und Registerauszüge zu Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften, die in Neustadt beurkundet wurden. Bisher mussten diese Dokumente persönlich oder schriftlich per Brief oder E-Mail angefragt werden. Ein Antrag ist über die Internetseite der Stadt unter www.neustadt.eu in der Rubrik Bürger&Leben/Bürgerservice/Standesamt/Urkunden möglich. Bezahlt werden kann mit elektronischen Verfahren wie Paydirekt (Giropay) oder dem Online-Bezahldienst Paypal. Damit erweitert sich das Online-Serviceangebot der Stadtverwaltung, die bereits digitale Dienstleistungen in den Bereichen „Bauen & Wohnen“, „Familie & Kind“, „Umwelt“ und „Online-Termine“ anbietet.