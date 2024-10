Das Laboratorium Bildungsnetzwerk Casimirianum im Kirchenbezirk Neustadt lädt am Samstag, 26. Oktober, unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ zu einem besonderen Stadtrundgang ein. Unter der Leitung von Diakon i. R. Eberhard Dittus bewegen sich die Teilnehmer „Auf den Spuren jüdischer Weinhändler in Neustadt“. Vom ehemals blühenden jüdischen Leben in Neustadt sind leider nur noch wenige Spuren zu finden. „Es ist wichtig, daran zu erinnern, welch wichtigen Beitrag jüdische Mitmenschen in der Vergangenheit zum gesellschaftlichen Leben in unserer Region geleistet haben“, so die Bildungsbeauftragte im Kirchenbezirk, Pfarrerin Martina Horak-Werz. Die Tour startet um 14.30 Uhr beim Paradiesbrunnen am Kartoffelmarkt und endet gegen 16.30 Uhr am Saalbau. Um Anmeldung wird gebeten bei Pfarrerin Horak-Werz, Telefon 06321 398934, oder per E-Mail an martina.horak-werz@evkirchepfalz.de.