Entscheidungen stehen über etliche Monate aus: Immer wieder gibt es Beschwerden darüber, dass der Stadtrechtsausschuss Widersprüche zu langsam bearbeite. Woran liegt’s?

Bürger, die mit einer Anordnung, einer Verfügung oder einer Entscheidung einer Behörde nicht einverstanden sind, können dagegen Widerspruch einlegen. Danach muss die Behörde ihre Anordnung oder Entscheidung überprüfen. Bleibt die Behörde bei ihrer Beurteilung, geht der Widerspruch in das weitere Verfahren. Bei Widersprüchen gegen Entscheidungen von Kommunalverwaltungen und von Tochtergesellschaften von Kommunen ist die nächste Station der Stadt- oder Kreisrechtsausschuss.

Nadine Ihrig, Leiterin der Rechtsabteilung der Stadtverwaltung, teilt auf Anfrage mit, dass derzeit beim Stadtrechtsausschuss 447 Verfahren offen seien. 155 davon stammten aus früheren Jahren. In Neustadt ist die Zahl der Widersprüche laut Ihrig sehr hoch. So seien in diesem Jahr bereits mehr als 300 und im vergangenen Jahr fast 350 Widersprüche beim Stadtrechtsausschuss gelandet. Von den Widersprüchen aus dem vergangenen Jahr seien noch 103 Verfahren nicht abgeschlossen. Einen Teil dieser Verfahren – wie auch die 30 offenen Verfahren aus dem Jahr 2021 und 22 Verfahren aus dem Jahr 2020 – hat Ihrig von ihrem Vorgänger geerbt. Denn die Juristin ist erst seit der ersten Hälfte des vergangenen Jahres Vorsitzende der Rechtsabteilung und damit auch Vorsitzende des Stadtrechtsausschusses.

Sachlage komplex

Ihrig zufolge gibt es viele Gründe dafür, dass Widersprüche nicht gleich bearbeitet werden oder es eine geraume Zeit dauert, bis sie abgeschlossen sind. So gebe es Fälle, die so komplex seien, dass eine längere Vorbereitung erforderlich sei. In die Länge ziehen könne sich ein Verfahren auch, wenn „mehrere Parteien beteiligt sind“. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Nachbarn gegen eine Baugenehmigung Widerspruch einlegen. Der Widerspruch richtet sich dann zwar gegen die Stadtverwaltung, doch ist in der Regel der potenzielle Bauherr auch beteiligt.

Auch gibt es Verfahren, in die andere Behörden einbezogen sind, etwa wenn die Stadtverwaltung eine Genehmigung nicht erteilt und sich dabei auf Stellungnahmen anderer Behörden bezieht. Jeder der Beteiligten hat in der Regel eine Frist von vier Wochen, um eine Stellungnahme abzugeben. Zu diesen Stellungnahmen sind dann meistens Erwiderungen möglich, auch da gibt es wieder eine Frist von vier Wochen. Zudem können diese Fristen auf Antrag verlängert werden. „Da vergeht ein entsprechender Zeitraum“, sagt Ihrig. Auch gebe es Widersprüche, die mit Zustimmung der Beteiligten „ruhend gestellt werden“, das heißt, es wird beispielsweise eine gerichtliche Entscheidung in einem Musterverfahren abgewartet.

Im vergangenen Jahr haben Ihrig und jeweils zwei Beisitzer – das sind vom Stadtrat gewählte Bürger – über 34 Widersprüche im Stadtrechtsausschuss verhandelt. 2023 sei bereits über 17 Widersprüche verhandelt worden. Die Zahl ist aber nur teilweise aussagekräftig, denn: „Die meisten Verfahren werden nicht in einer Verhandlung des Stadtrechtsausschusses entschieden, sondern durch eine Entscheidung der Vorsitzenden des Stadtrechtsausschusses nach Aktenlage“, erläutert Ihrig. Das sei aber nur möglich, wenn alle Beteiligten zustimmen.

Aufwendige Verfahren

„Im Regelfall liegt zwischen mündlicher Verhandlung und der Zustellung der Entscheidung ein Zeitraum von maximal zwei Wochen“, versichert Ihrig. „Bei sehr komplexen und aufwendigen Baurechtsverfahren“ könne es länger dauern. Von 34 Verhandlungen 2022 sind demnach noch zwei Entscheidungen offen, von 17 Verhandlungen in diesem Jahr stünden noch drei Entscheidungen aus. Ihrig betont, dass der Stadtrechtsausschuss nur ein Teil der Arbeit der Rechtsabteilung ist.