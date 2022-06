Mit gut dreimonatiger Verspätung, weil es verwaltungsintern und in den Fraktionen noch Beratungsbedarf gab, hat der Stadtrat mit großer Mehrheit (es gab nur zwei Enthaltungen) die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 beschlossen. Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) betonte: „Die aktuellen Krisen in der Welt führen uns vor Augen, wie notwendig ein solches Konzept ist. Wir müssen unseren Lebensstil überdenken.“ Die Nachhaltigkeitsstrategie soll den Rahmen abdecken, in welchen Bereichen die Stadt welche Erfolge erzielen möchte und muss. Beispiele sind Klimaschutz, die Verkehrswende, aber auch Bemühungen um fairen Handel. Aufgabe der Verwaltung ist es, die einzelnen Prozesse zu steuern und ihre Umsetzung auch zu überwachen. Um was es dabei alles genau geht, soll auch am Freitag, 15. Juli, beim ersten Neustadter Zukunftstag auf dem Marktplatz vorgestellt werden.