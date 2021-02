Der Neustadter Stadtrat tagt am Dienstag um 18 Uhr in einer Videokonferenz. In der Sitzung wird der neue erste hauptamtliche Beigeordnete der Stadt ins Amt eingeführt. Das Gremium wird sich zudem mit den Bebauungsplänen „Lange Strahläcker“ und „Winzinger Spange“ befassen. Auch die Neuausweisung des Wasserschutzgebietes Benzenloch steht auf der Tagesordnung, ebenso der Erlass von Elternbeiträgen und Verpflegungskostenpauschalen für die Betreuung von Kindern in kommunalen Kitas und Horten. Darüber hinaus wird auch über eine Anfrage der Grünen beraten. Sie möchten wissen, welche Kfz-Kennzeichen mit einem nationalsozialistischen Kürzel von der Zulassungsstelle nicht herausgegeben werden. Interessierte können die Sitzung auf dem städtischen Youtube-Kanal verfolgen.