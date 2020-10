Der Stadtrat Neustadt tagt am kommenden Dienstag, 18 Uhr, doch im Saalbau und nicht in der Aula der Berufsbildenden Schule (BBS). Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Hintergrund ist, dass ein im Saalbau geplantes Konzert wegen der neuen Corona-Regeln ausfällt und der Festsaal damit frei ist. Da im Saalbau etwas mehr interessierte Besucher möglich sind, werden die Sitzplätze nun doch nicht ausgelost. Das war ursprünglich geplant, um allen Interessierten in der BBS eine faire Chance zu bieten.