In nichtöffentlicher Sitzung sind am Dienstagabend im Stadtrat Neustadt die Würfel gefallen: Einstimmig wurde entschieden, dass Karin Henneke die Geschäftsführung der städtischen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft übernimmt. Henneke ist Jahrgang 1967, verheiratet, Mutter zweier Kinder und in Neustadt keine Unbekannte.

