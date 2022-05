Ein von allen Stadtratsmitgliedern gestellter Antrag ist am Dienstagabend einstimmig in öffentlicher Sitzung angenommen worden. Der Beschluss betraf eine Erklärung, in der sich das Gremium entschieden gegen einen Missbrauch des Hambacher Schlosses durch antidemokratische Kräfte wendet. Neustadt und das Schloss als Hauptort des Hambacher Fests von 1832 sollten als Symbol einer wehrhaften Demokratie wahrgenommen werden, so der Tenor.

Dabei bezog sich der Stadtrat auch auf seine im September 2019 getroffene Entscheidung, Neustadt als Demokratiestadt zu profilieren. In diesem Zusammenhang wird am letzten Maiwochenende das erste Neustadter Demokratiefest gefeiert. Mit jenem Grundsatzbeschluss von 2019 habe sich Neustadt verpflichtet, an die Werte und den Auftrag des Hambacher Fests zu erinnern, ebenso aber auch an das Neustadt in den Zeiten der nationalsozialistischen Diktatur, heißt es in der Erklärung. Insofern stehe der Stadtrat für Meinungs-, Rede- und Versammlungsfreiheit ein, ziehe aber gegenüber all jenen eine Grenze, die die freiheitlich demokratische Grundordnung beschädigen oder gar abschaffen wollten.

Stadt und Land werden aufgefordert, sich mit allen legalen Mitteln nicht verfassungskonformen Bestrebungen entgegenzustellen. Weder das Demokratiefest noch das Schloss oder das historische Hambacher Fest dürften von Feinden der Demokratie vereinnahmt werden.