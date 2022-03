In Neustadt wird es auch in den kommenden zehn Jahren vier Ruftaxi-Linien geben. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Damit sollen die Kernstadt sowie alle Weindörfer in den Zeiten mit einem Nahverkehrsangebot abgedeckt werden, in denen keine Busse fahren. Im Vergleich zum bisherigen Angebot gibt es in den späten Abendstunden sowie an den Wochenenden auch nachts zusätzliche Fahrten. Ruftaxis müssen vorab bestellt werden. Sie fahren dann bestimmte Haltestellen an.

