Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstagabend aufgrund der gestiegenen Betriebskosten die neuen Eintrittspreise für die Neustadter Schwimmbäder abgesegnet – zuletzt waren die Preise im Jahr 2010 erhöht worden. Ab der Freibadsaison werden fürs Schwimmen im Stadionbad sowie in den Freibädern Hambach und Mußbach vier Euro (Einzelkarte für Erwachsene) verlangt, bisher kostete der Eintritt 3,50 Euro. Kinder zahlen künftig zwei Euro (plus 30 Cent). Dauerkarten kosten 77 statt 67 Euro für Erwachsene, 38 statt 33 Euro für Kinder und 88 statt 78 Euro für Familien. Auch im unbeheizten Freibad Duttweiler steigen die Preise: für Erwachsene von 2,50 auf drei Euro, für Kinder von 1,20 auf 1,50 Euro, die Dauerkarten von 30 auf 35 Euro (Erwachsene), von 15 auf 17,50 Euro (Kinder) und von 35 auf 40 Euro (Familien). Zugleich hat der Stadtrat zugestimmt, angesichts der entspannteren Energiesituation die Wassertemperatur wieder zu erhöhen: von 23 auf 24,5 Grad im Stadionbad und in den Freibädern Mußbach und Hambach von 23 auf 24 Grad.

Bereits am Mittwoch beginnen die Stadtwerke um 13 Uhr mit dem Kartenvorverkauf für die neue Saison. Da am Freitag der letzte Hallenöffnungstag im Moby Dick ist, können Tickets diese Woche an der Kasse im Stadionbad gekauft werden: Mittwoch von 13 bis 19 Uhr, Donnerstag von 13 bis 21 Uhr sowie Freitag von 7 bis 19 Uhr. Außerdem gibt es besondere Vorverkaufstage: Mittwoch, 10. Mai, 14 bis 19 Uhr, Donnerstag, 11. Mai, 10 bis 15 Uhr, und Freitag, 12. Mai, 7 bis 13 Uhr. Auch online können Tickets ab Mittwoch, 13 Uhr, unter www.swneustadt.de gebucht werden. Eröffnet werden soll die Sommersaison im Stadionbad am Samstag, 13. Mai, um 9 Uhr. Die Freibäder in den Weindörfern folgen etwas später: Mußbach am 20. Mai, Hambach am 27. Mai und Duttweiler am 8. Juni.