Das Verhalten von Nina Julier war stellenweise eine Zumutung für die Arbeit im Stadtrat. Der Schritt der AfD ist daher konsequent.

Mit dem Einzug der AfD in den Neustadter Stadtrat hat sich die Arbeit im Gremium durchaus geändert. Die AfD bringt viele Anfragen und Anträge ein und will damit ihre Themen (Sicherheit, Ausländer) platzieren. Bei vielen inhaltlichen Debatten hält man sich in der Regel zurück, aber die Fraktion beachtet die Spielregeln. Manchmal gibt es eher krude Anmerkungen, oft hört man Allgemeinplätze. Alles ist aber im demokratischen Rahmen. Die einzige Ausnahme: Nina Julier. Sie hat regelmäßig provoziert, ihr Verhalten war zum Teil eine Zumutung – offenbar auch für ihre eigenen Leute. Dass diese ihr jetzt den Stuhl vor die Tür stellen, ist konsequent. Julier will als Fraktionslose im Rat bleiben. Darauf darf man gespannt sein. Bleibt es bei ihren Provokationen, wird das auch an der AfD hängenbleiben, solange sie deren Parteimitglied ist.