Mit seinen Beschlüssen hat der Neustadter Stadtrat in dieser Woche endgültig die Weichen für zwei wichtige Kita-Projekte gestellt. Nun können in Mußbach die Erweiterung der Kita Am Stentenwehr und in Lachen-Speyerdorf der Umbau samt Erweiterung der Kita Pestalozzistraße beginnen. In Mußbach sollen 66 weitere Betreuungsplätze in drei Gruppen geschaffen werden. Zwar fehlen im Ortsteil selbst nur 20 Kita-Plätze. Die Stadt will aber, dass die Mußbacher Kita künftig auch von Kindern aus anderen Stadtteilen besucht werden kann. Bisher gibt es in der Kita Am Stentenwehr rund 100 Plätze in fünf Gruppen. Der Neubau soll auf einer benachbarten Grünfläche errichtet werden. Bis Herbst 2024 soll der Umbau der Kita in Lachen-Speyerdorf fertig sein, wo man beim Projekt schon etwas weiter ist. Nach dem Hauptausschuss hat nun auch der Stadtrat bereits der Vergabe der Rohbauarbeiten an eine Frankenthaler Firma zugestimmt. Die Kosten dafür liegen bei 1,1 Millionen Euro. Insgesamt sollen gut vier Millionen Euro investiert werden – in früheren Planungsphasen war noch von drei Millionen Euro die Rede. Baubeginn soll bereits im April sein. Aktuell gibt es in der Kita in der Pestalozzistraße 118 Plätze, nach Abschluss der Erweiterung soll es 178 Betreuungsplätze geben.