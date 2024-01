Nach sechs Durchgängen des Politikpraktikums „Komm mit!“ für Jugendliche koordiniert die Abteilung Demokratie- und Ehrenamtsförderung des kommunalen Bildungsbüros ein „Komm mit!“-Projekt für Erwachsene. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiten jeweils lokale Politikerinnen und Politiker bei den Fraktions- und Ausschusssitzungen und erhalten so Einblicke in die Kommunalpolitik, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung.

Das Projekt beginnt demnach am 20. Februar und endet am 22. April. Vor der ersten Stadtratssitzung am 20. Februar findet ein Kennenlernen statt. Zum Abschluss erfolgt eine offizielle Zertifikatsübergabe, die die Teilnahme an diesem besonderen Politikpraktikum bestätigt und würdigt.

Anmeldung unter 06321 855-1695 oder per E-Mail an philipp.klumpp@neustadt.eu, sowie 06321 855-1894, petra.schanzevonderdecken@neustadt.eu