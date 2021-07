Grünes Licht für drei Veranstaltungen an Sonntagen: Zusätzlich zu den verkaufsoffenen Sonntagen am 26. September und 7. November hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag drei weitere Sonntage als sogenannte Marktsonntage festgelegt. Bedeutet: An diesen Tagen können Spezial-, Floh- und Trödelmärkte stattfinden. Der erste Termin ist am 25. Juli mit der Gartenausstellung „Maison & Jardin“ im Mußbacher Herrenhof. Diese startet schon am 23. Juli. Beim zweiten Marktsonntag am 12. September wird die Ausstellung „Design und Gestaltung“ im Herrenhof gezeigt, zudem wird ein Floh- und Trödelmarkt veranstaltet. Am 24. Oktober steigt in der Festhalle Duttweiler die Messe „Pfalzwein to go“.