Nach intensiven Sondierungsgesprächen haben FWG, CDU und FDP beschlossen, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Darüber haben die drei Stadtratsfraktionen am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung informiert. „Wir sind überzeugt, dass es in dieser Konstellation die größten Übereinstimmungen mit unseren Wahlzielen gibt und dass wir dauerhaft gut zusammenarbeiten können“, sagt Christoph Bachtler, der Fraktionsvorsitzende der FWG, dazu. Anastasia Kronauer, Vorsitzende der FWG, fügt an, dass sich Fraktion und Vorstand mehrheitlich für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU und FDP ausgesprochen hätten.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Clemens Stahler, ließ bereits kurz nach der Wahl keinen Zweifel daran, dass er ein Bündnis bevorzugt. Nach fünf Jahren ohne feste Mehrheiten im Stadtrat sei man überzeugt, dass eine klare politische Mehrheit der Stadt gut tue und Verlässlichkeit schaffe – insbesondere bei schwierigen Fragen. Die CDU habe daher mit allen Fraktionen, außer der AfD, Sondierungsgespräche geführt. „Unterm Strich sehen Vorstand und Fraktion die größten Übereinstimmungen für eine Zusammenarbeit mit der FWG und FDP“, ergänzt der stellvertretende CDU-Vorsitzende Dirk Herber.

Auch die FDP sieht positive Signale. Wie der Fraktions- und Parteivorsitzende Matthias Frey erklärt, hätten die ersten Sondierungsgespräche gezeigt, dass es zahlreiche übereinstimmende Ansichten zu zentralen Themen gebe. Alle Beteiligten seien sich sicher, dass der gemeinsame Wille zur sachlichen und verlässlichen Zusammenarbeit zum Wohl der Stadt auch zu einem guten Ergebnis führen werde.