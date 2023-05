Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Streng geregelte Bewegung ohne Freizeitvergnügen: So soll bislang der Freibäder-Betrieb in Corona-Zeiten aussehen. Darin aber erkennen die Fördervereine der Ortsteil-Bäder keinen Sinn und lassen zu. Heute Abend muss der Stadtrat entscheiden, ob das Stadionbad öffnen kann.

Die Freibäder in Duttweiler, Hambach und Mußbach bleiben in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen zu. Das haben die jeweiligen Vorstände am