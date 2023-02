In seiner Sitzung am 14. Februar soll der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil über die Geschäftsführung der städtischen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) entscheiden. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, hat sich der WEG-Aufsichtsrat vergangene Woche eindeutig für eine Bewerbung entschieden. Ab Mitte März würde der Posten dann neu besetzt.

Ende Juli 2022 war bekanntgeworden, dass die Stelle wieder frei wird. Christian Forsch, der auf Anna-Lena Schatten und Thomas Hammann gefolgt war, wechselt in die Landesgartenschau-Gesellschaft Neustadt, wo er im Bereich Controlling arbeiten soll. Die Stelle wurde dann ausgeschrieben. Klar ist, dass die WEG neu aufgestellt und ausgerichtet werden soll. Da die Konversion der ehemaligen Edon-Kaserne in Lachen-Speyerdorf in ein Gewerbe- und Wohngebiet abgeschlossen ist, soll sich die WEG darauf konzentrieren, mit den Unternehmen zu kommunizieren, Flächen zu vermitteln und Gewerbe anzusiedeln.

LGS-Stelle noch offen

Erneut ausgeschrieben wird die Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers der Landesgartenschau-Gesellschaft. Sie wird von Seiten der Stadt Neustadt besetzt. Als technischer Geschäftsführer ist bereits Tobias Dreher im Amt, der für den Bau der Parkanlage verantwortlich zeichnet.