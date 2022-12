Es war immerhin ein bisschen weihnachtlich am Dienstagabend im Ratssaal. Die Stadtratsmitglieder bekamen ein kleines Geschenk (eine Flasche Wein). Wer zur Stadtratssitzung wollte, kam am Weihnachtsmarkt mit all seinen Ständen und Düften vorbei. Während der Sitzung war es dann nicht mehr ganz so rührselig, zu ernst waren schließlich die Themen und die Haushaltsberatung. Da aber immer mal wieder gelüftet wurde, dabei etwas Weihnachtsmarktstimmung in den Ratssaal schwappte und zudem die Logo-Experten die Neustadter an ihre Eigenschaften „naturverliebt, freiheitsbewusst, gelassen, anpackend und warmherzig“ erinnerten, kam in Reihen der CDU doch Lust auf einen Glühwein auf.

Fürs Herz, für den Genuss. Also machte Volker Lichti schnell einen Abstecher nach draußen und kam mit zwei dampfenden Gläsern für sich und Claudia Albrecht zurück. Wer in die Augen der Beobachter schaute, spürte: Einen Glühwein hätten gerne noch mehr genossen. Aber so viele Gläser hätte Lichti nicht auf einmal tragen können. Und die Sitzung sollte ja auch nicht gestört werden. So blieb es bei einer kleinen Genusseinlage. Man kann das Ganze aber auch als klare haushaltspolitische Aktion der CDU werten: Wir kümmern uns um die Wirtschaft vor Ort und sorgen mit dafür, dass es den Beschickern des Weihnachtsmarkts gut geht. Denn was wäre die Innenstadt ohne den Budenzauber an den Tagen vor Weihnachten? Wer ein lebenswertes Neustadt will, muss eben mit gutem Beispiel vorangehen.