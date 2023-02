Wie jedes Jahr, muss der Stadtrat die Termine für die vier verkaufsoffenen Sonntage in Neustadt per Beschluss festlegen. Und wie immer muss dabei jenen Regeln entsprochen werden, wonach die Geschäfte nur in Verbindung mit einer größeren Veranstaltung öffnen dürfen. Als Termine vorgesehen sind 2. April in Kombination mit dem Frühlingsmarkt, 7. Mai zusammen mit dem Deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkt, 1. Oktober während des Deutschen Weinlesefests und 5. November beim weiteren Bauernmarkt. Dem muss der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag ab 18 Uhr im Ratssaal noch zustimmen.