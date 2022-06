Neben den Landfrauen Meckenheim bietet auch der Radsportverein Edelweiß beim Stadtradeln eine Tour in der Verbandsgemeinde Deidesheim an. Es handelt sich um eine Mountainbike-Tour in den Pfälzerwald rund um Deidesheim, die am 14. Juli stattfindet. Das teilt die Verwaltung mit. Treffpunkt ist um 18 Uhr das Vereinsheim in der Schwimmbadstraße 29 in Deidesheim. Nach Angaben des Vereins sollen bei der Tour etwa 500 Höhenmeter überwunden werden. Es ist also gute Kondition nötig. Die Teilnehmer sind verpflichtet, einen Helm zu tragen. Da die Tour am Abend stattfindet und der Rückweg in der Dämmerung sein wird, sollte die Beleuchtung an den Fahrrädern intakt sein.