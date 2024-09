Die Spannung steigt: Am Samstag startet die Stadtradel-Aktion 2024 in Neustadt. Bis 27. September sollen die Teilnehmer dann so viele Kilometer wie möglich auf dem Rad zurücklegen – für die eigene Wertung und das Ergebnis der Stadt.

193.000 Kilometer haben jene 943 Neustadter erstrampelt, die im vergangenen Jahr beim Stadtradeln mitgemacht haben. Für dieses Jahr liegen bisher 316 Anmeldungen vor. Doch die Stadt ist zuversichtlich, dass bei der sechsten Teilnahme an der Aktion noch einige Radfans hinzukommen. Viele melden sich erst ganz kurzfristig an, informiert die Stadt. Man gehe davon aus, dass „wir eine vergleichbare Zahl wie im Vorjahr erreichen“. Anmeldungen unter www.stadtradeln.de sind übrigens auch im Aktionszeitraum noch möglich: Es geht um jeden Kilometer, der insbesondere nicht mit dem Auto zurückgelegt wird. Mitmachen können Einzelpersonen, aber auch Gruppen aus Firmen und Vereinen sowie aus den Weindörfern. Alle gefahrenen Kilometer werden von den Teilnehmern eingetragen und fließen in die Gesamtwertung ein. Zum Auftakt sind die Teilnehmer zu einer Sternfahrt aufgerufen. Treffpunkt für alle ist am Samstag um 11 Uhr der Rathausinnenhof.

Spannend wird, ob die Neustadter auf ihre Umweltdezernentin hören: Waltraud Blarr hatte vergangenes Jahr bei der Siegerehrung betont, dass sie hofft, dass bald fünf Prozent aller Neustadter an der Aktion teilnehmen. 2023 waren es 1,7 Prozent. Sie warb fürs Radfahren: Es sei gut für die Umwelt und für die Gesundheit.

Abschlussfeier am 11. Oktober

Um das Stadtradeln für diejenigen attraktiver zu machen, die gerne in Gruppen unterwegs sind und das Radfahren mit Ausflügen verbinden, hat die Stadt für die 21 Aktionstage wieder Touren organisiert. So wird am 8. September der barrierefreie Radweg zwischen Neustadt, Haßloch und Bad Dürkheim erkundet. Am 14. September steht die Energietour auf dem Programm, bei der es Informationen zu Solaranlagen und dem Hochwasserschutzkonzept am Rehbach gibt. Eine gemütliche Tour zu einem Winzerhof in Meckenheim ist für 21. September geplant. Wein und Genuss stehen am 22. September im Mittelpunkt. Mit dem Green Camp Neustadt werden der Foi-Unverpacktladen, der Solawi-Akazienhof und das Weingut Frank John besucht.

Wichtig für alle Teilnehmer: Die Abschlussfeier mit Übergabe der Urkunden und Preise ist am Freitag, 11. Oktober, ab 14 Uhr auf der Bühne bei den Haiselscher auf dem Deutschen Weinlesefest. Der Abschluss sollte zunächst am 14. Oktober stattfinden, ist nach Angaben der Stadt nun aber vorverlegt worden.

Info

Weitere Informationen zum Stadtradeln und insbesondere zu den beschriebenen Touren sind zu finden unter www.neustadt.eu/stadtradeln. Dort können sich Interessierte für die Teilnahme registrieren und für die einzelnen Touren anmelden. Auf der Website stehen auch die genauen Zeiten für die Touren.