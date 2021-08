In 19 Tagen startet die bundesweite Aktion „Stadtradeln“ in Neustadt. Bislang haben sich 286 Radfahrfreunde dafür angemeldet. Drei Wochen lang – vom 4. bis einschließlich 24. September – sollen möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückgelegt werden statt beispielsweise mit dem Auto. Insofern lautet das Motto auch „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“.

Beispielsweise kann der Weg zur Arbeit mit dem Rad bewältigt werden. Doch bietet die Stadtverwaltung auch an etlichen Tagen Touren an, um das Umsatteln schmackhaft zu machen. Zusammengestellt wurden sie von einem Organisationsteam, dem Vertreter der Klimaaktion, des VCD, von Green Camp, der Critical Mass und der Engagierten Jugend angehören. Der weiteste Ausflug (9. September) geht über 65 Kilometer an den Lambsheimer See, die kürzeste ist eine sogenannte Nachhaltsigkeitstour (19. September) über 16 Kilometer, Ziele sind der Zieselbacherhof, der Bahnhof Königsbach und das Projekt „Permapalz“ Mußbach.

Als Stadtradelstars 2021 mit dabei sind die Stadtratsmitglieder Michael Landgraf (SPD) und Fabian Forsch (Grüne); sie werden am 4. September ihre Autoschlüssel abgeben. Mehr Informationen und Anmeldung fürs Stadtradeln gibt es im Internet unter https://www.stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse.