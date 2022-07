Die Aktion Stadtradeln will Lust aufs Radfahren machen und möglichst viele Bürger zum dauerhaften Umsteigen vom Auto aufs Fahrrad bewegen. Vom 16. Juli bis 5. August läuft die Aktion wieder in Neustadt. Alle Interessierten können sich im Internet unter www.stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse registrieren und dann gemeinsam möglichst viele Fahrrad-Kilometer sammeln. Klimaschutzmanager Marcel Schwill informiert auf Anfrage, dass sich bisher rund 350 Bürger fürs Stadtradeln angemeldet haben. „Das sind einige mehr als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr“, zeigt er sich zufrieden. Der offizielle Startschuss fürs Stadtradeln 2022 wird bereits am Freitag, 15. Juli, um 17 Uhr während des ersten Neustadter Zukunftstags auf dem Marktplatz fallen. Dann werden auch die Sieger des Vorjahres gekürt. Radelstar wird in diesem Jahr der Grünen-Stadtrat Florian Hoffmann sein. Er muss für alle 21 Aktionstage komplett aufs Auto verzichten. Schwill sagt, dass zum Programm des Stadtradelns auch wieder fünf geführte Radtouren zählen werden. Die genauen Informationen dazu finden sich auf der Neustadter Stadtradeln-Homepage. Außerdem hat er noch einen Tipp: „Man kann auch das ,VRN-Nextbike für umme’ nutzen und sich über die 30-minütige kostenlose Ausleihe am Stadtradeln beteiligen.“ Vergangenes Jahr hatten sich 1091 Neustadter Radfahrer registriert und zusammen 204.781 Kilometer erreicht.