Die Sparkasse Rhein-Haardt hat erneut Schulen im Kreis Bad Dürkheim, in Frankenthal und in Neustadt ausgezeichnet, die sich bei der Aktion Stadtradeln hervorgetan haben. Den drei jeweils besten Teams der Grundschulen und weiterführenden Schulen überreichte Sparkassen-Vorstand Thomas Distler Geldpreise, die für den Klimaschutz im Schulbetrieb eingesetzt werden sollen. Die erstplatzierten Schulen erhielten 500 Euro, die zweitplatzierten 300 Euro und die Drittplatzierten 150 Euro. Die absolut geradelten Kilometer der Schulen wurden auf die Gesamtanzahl der Schüler umgelegt und somit Pro-Kopf-Kilometer ermittelt.

Bei den Grundschulen belegte die in Sausenheim Platz 1, gefolgt von der Don-Bosco-Schule aus Niederkirchen und der Schillerschule Haßloch. Bei den weiterführenden Schulen gewann erneut das Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal vor dem Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch. Den dritten Platz teilen sich das Leibniz-Gymnasium in Neustadt und das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim.