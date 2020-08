Von Heike Klein

Seit Samstag zählt jeder Rad-Kilometer – und das drei Wochen lang. Beim Neustadter Startschuss für die Aktion Stadtradeln im Rathaus-Innenhof war auch Gerd Heim mit seinem gelben Liegerad dabei.

Der aktive Helfer nutzt als Mitglied des Verkehrsclubs Deutschland sein „Trike“, das vorne zwei Räder und hinten ein Rad hat, vor allem in der Freizeit. Die windschnittige Form macht sogar den elektrisch angetriebenen Pedelecs Konkurrenz: „Es ist ein schweres Rad, aber einfach sehr bequem, ideal für lange Radtouren. Bergab komme ich auch schon mal auf 60 Stundenkilometer.“ Der gelbe Hingucker mit dem praktischen Windschott kostet rund 5000 Euro.

Der städtische Klimaschutzmanager Marcel Schwill machte den fünf Neustadter Radelstars mit einem einfachen Trick Druck für die nächsten drei Wochen. Waltraud Blarr, Dirk Herber, Michael Landgraf, Florian Hoffmann und Gabriele Schattat mussten ihm die Autoschlüssel aushändigen.

Schwill erinnerte die Radler an die Marke aus dem Vorjahr: 2019 sammelten die Neustadter 120.000 Radkilometer. Aktuell sind schon über 700 Teilnehmer in 78 Teams dabei. Schwill: „Anmeldungen sind noch über den gesamten Zeitraum möglich.“ Bereits am Samstagmorgen startete der Neustadter Radfahrbeauftragte Arnold Merkel mit mehreren Radlern eine 45 Kilometer lange Tour rund um Neustadt.

Anmeldung: www.stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse