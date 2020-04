Die Stadt Neustadt will nach 2019 erneut an der Kampagne Stadtradeln teilnehmen. Vom 22. August bis zum 11. September sind erneut alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, dazu aufgerufen mitzumachen. In Zeiten der Klimakrise wolle die Stadt auf eine zukunftsfähige Mobilität setzen. „Wir hoffen, dass die derzeitige Pandemie bis nach den Sommerferien soweit überstanden ist, dass wir drei super Stadtradel-Wochen erleben können“, sagt Klimaschutzmanager Marcel Schwill. Unabhängig davon sei Fahrradfahren auch aktuell erlaubt. Anmeldungen online unter stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse. Im vergangenen Jahr sammelten die Neustadter insgesamt 120.625 Kilometer. Damit erreichte die Stadt deutschlandweit Platz 39 von 90 beziehungsweise Platz 11 von 32 im landesweiten Vergleich.