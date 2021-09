Bis Freitag haben die Neustadter noch Zeit, um bei der Aktion Stadtradeln Kilometer zu sammeln. Seit 4. September läuft die Aktion, am 24. September endet sie. Laut den Organisatoren haben bisher 1049 Bürger schon mitgemacht und mit ihrem Rad Kilometer für die Aktion gesammelt. Bisher seien 149.135 Kilometer zusammengekommen. Dies entspreche einer Einsparung von 22 Tonnen CO2 – so viel Kohlenstoffdioxid wäre in die Luft geblasen worden, wäre die Strecke mit dem Auto gefahren worden. 2020 kamen die Neustadter beim Stadtradeln auf rund 222.000 Kilometer. Wer möchte, kann diese Woche noch an drei Touren teilnehmen: am Montag, 15 Uhr, startet eine Kinder-Tour, am Dienstag, 10 Uhr, eine Vogelhaus-Tour und am Freitag, 16 Uhr, der Eisdielencheck. Weitere Infos: www.stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse.