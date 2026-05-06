Neustadt ist vom 6. Juni bis 26. Juni wieder beim bundesweiten Stadtradeln dabei – und Anmeldungen werden ab sofort angenommen.

Mitmachen können alle, die Interesse an der Aktion haben – allein oder im Team, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder bei der Feierabendrunde. Teams kann jeder selbst gründen oder sich einfach einem schon bestehenden anschließen. Alle Infos rund um Anmeldung, Teilnahme und Aktionen gibt es auf der Webseite der Stadt unter der Adresse neustadt.eu/stadtradeln.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in den Aktionswochen laut Stadtverwaltung wieder auf dem Schulradeln, das in Neustadt von der Sparkasse Rhein-Haardt unterstützt wird. Ziel ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler für das Fahrradfahren im Alltag zu begeistern und sie frühzeitig für umweltfreundliche Mobilität zu sensibilisieren.

Es gibt eine neue Stadtradeln-App

Zum Kampagnenstart erscheint diesmal eine neue Stadtradeln-App. Wer die alte bereits nutzt, muss sie einfach nur aktualisieren, sie wird dann automatisch ersetzt. Zu den neuen Funktionen gehört ein Feed mit Team-Aktivitäten und Neuigkeiten aus Neustadt. So soll das gemeinsame Kilometer-Sammeln noch mehr Spaß machen. Die auf diesem Wege gesammelten Daten werden später anonymisiert ausgewertet und sollen dabei helfen, die Radverkehrsinfrastruktur in Neustadt gezielt weiterzuentwickeln, da sich beispielsweise erkennen lässt, welche Strecken besonders oft genutzt werden.

Den Abschluss der Aktion bildet eine gemeinsame Veranstaltung am 22. August um 12 Uhr beim Marktfrühstück im Rathausinnenhof. Dort werden – wie gehabt – die aktivsten Einzelteilnehmenden und Teams ausgezeichnet. Außerdem erwarten die Besucher eine Tombola und ein geselliger Ausklang der Aktion.

Stadtradeln ist eine deutschlandweite Kampagne, bei der Kommunen, Schulen, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam in die Pedale treten. Neben dem Beitrag zum Klimaschutz stehen vor allem Spaß, Teamgeist und die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt.