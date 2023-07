Beim Stadtradeln geht es darum, dass Bürger einer Stadt so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen. Ab 9. September können die Neustadter mitmachen.

Schon zum fünften Mal macht Neustadt beim Stadtradeln mit. Dieses Mal fällt der Startschuss am 9. September. Bis 29. September können Einzelpersonen, Bürogruppen, Schulen oder Vereine dann gemeinsam möglichst viele Kilometer erstrampeln. Am 29. September endet das Stadtradeln.

Im vergangenen Jahr waren weltweit 923.000 Radelnde bei der Aktion dabei und legten zusammen stolze 178 Millionen Kilometer mit ihren Drahteseln zurück. In Neustadt waren es 2022 immerhin 778 Radler, die gemeinsam auf 170.625 Kilometer kamen. Die Neustadter sind offensichtlich motiviert, denn laut der Stadtradeln-Homepage haben sich bereits 54 Teilnehmer für dieses Jahr registriert.

Radelstars als Vorbilder

Als besondere Vorbilder fungieren dabei immer sogenannte Radelstars. Sie übergeben am Starttermin ihren Autoschlüssel und verzichten somit für den Aktionszeitraum komplett aufs Auto. Einer der Radelstars im vergangenen Jahr war Anton Dück. Er ist ein großer Lastenrad-Fan und wollte mit seiner Teilnahme anderen Neustadtern Lust auf große Transporträder machen und so zeigen, „dass es ohne Auto geht“. Der zweite Radelstar 2022 war Grünen-Stadtratsmitglied Florian Hofmann: Ihm ging es damals darum, nicht nur über politische Ziele zu reden, sondern selbst aktiv zu werden.

Genau deshalb ruft die Stadt auch zur Teilnahme auf, denn Neustadt bereitet sich gerade auf die Mobilitätswende vor und will nachhaltiger werden. Ein großes Thema des Mobilitätskonzepts, das bis Jahresende fertig sein soll, ist für attraktive Fahrradmöglichkeiten in der Stadt zu sorgen. Die Stadt setzt auf mehr Radwege und will damit den Ausstoß von Schadstoffen verringern. Vor allem bei kürzeren Wegen soll es für immer mehr Neustadter interessant sein, sich aufs Rad zu schwingen und das Auto stehen zu lassen. Die 21 Tage beim Stadtradeln bieten eine gute Gelegenheit, genau das für sich selbst auszuprobieren. Zumal man sich Gruppen anschließen und Ergebnisse vergleichen kann und in der Gruppe auch Chancen auf Preise hat. Es gehe um ein „Zeichen für eine fahrradfreundliche Verkehrswende“, betont die Stadt.

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.stadradeln.de. Dort kann man sich auch für die Teilnahme registrieren.