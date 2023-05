Die Verbandsgemeinde Lambrecht ruft zum alljährlichen Stadtradeln auf und beteiligt sich zum fünften Mal mit dem Landkreis und seinen Gemeinden. Die Aktion geht vom 28. Juni bis 18. Juli.

„Rauf aufs Rad“, lautet das Motto in den drei Wochen. Während des Aktionszeitraums geht es darum, so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit – jede Fahrt zählt und kann mithilfe einer App erfasst werden.

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Lambrecht steht am 8. Juli eine Radtour ins Kohlbachtal auf dem Programm. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Lidl-Parkplatz. Die traditionelle Stadtradeln-Abschlussveranstaltung ist dann am Mittwoch, 6. September, 17 Uhr, am Gemeinschaftshaus Lambrecht (Pfalz) hinterm Spielplatz.

Zum Mitmachen kann sich jeder einfach anmelden und registrieren unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim, das Suchwort lautet Lambrecht. Dort gibt es auch Informationen über die geplanten Aktionen im Landkreis wie die landkreisweite Auftaktveranstaltung in Bad Dürkheim. Unter www.vg-lambrecht.de und dem Stichwort „Aktuelles“ sind die verschiedenen Angebote in der Verbandsgemeinde Lambrecht zu finden.