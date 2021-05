Corona wirbelt die Lebensentwürfe und Pläne vieler Menschen über den Haufen. Auch Katharina Löffler und ihr Ehemann Tim haben jetzt einen Plan „B“ verwirklicht. Sie stammen aus Neustadt, wohnen momentan noch in Mannheim, wo sie auch ein Billard-Café betreiben.

Doch wegen des aktuellen Lockdowns gibt es dort seit November keine Einnahmen. Der Zufall führte sie am südöstlichen Rand Neustadts an einer leeren Autowerkstatt in der Hermann-Wehrle-Straße 7 vorbei. Tim Löffler, gelernter Kfz-Mechaniker mit Meisterprüfung, hat seine Leidenschaft für Autos nie abgelegt. Das Ehepaar packte daher schnell entschlossen zu und übernahm die leerstehenden Räume. „Wir bieten jetzt auf 200 Quadratmetern Innenraum den kompletten Service rund um Fahrzeuge aller Marken an. Wir übernehmen auch die fälligen Inspektionen“, erklärt Katharina Löffler.

Momentan gilt das Augenmerk den Klimaanlagen, die vor der nächsten Hitzewelle auf Vordermann gebracht werden sollten. Tim Löffler freut sich auf den Plan B und sagt: „Wir planen längerfristig, auch wieder nach Neustadt zu ziehen.“ Der Kfz-Meister schnitt bei seiner Prüfung als Jahrgangsbester ab, seit 2014 sitzt er im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer für die Kfz-Mechatroniker, wie die Berufsbezeichnung seit einigen Jahren lautet.