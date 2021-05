Bei dem Sturz ging alles so schnell, dass eine ältere Mußbacherin keine Chance hatte, sich bei zwei Frauen zu bedanken. Das würde sie aber gerne nachholen.

Das Unglück ereignete sich am vergangenen Mittwoch, 5. Mai, gegen 15.30 Uhr: Auf dem Weg von ihrem Haus zum Geldinstitut im Ortskern von Mußbach war die 77-jährige Karin König in der Straße zum Ordenswald in Höhe der Autowerkstatt Sauter über einen Stein gestolpert und der Länge nach hingefallen. Hilflos lag sie am Boden. „Ein einziger Stein steht dort halt ein bisschen aus dem Gehweg heraus, und ausgerechnet über den bin ich gestolpert“, erzählt sie.

Doch fast unmittelbar darauf stoppte schon eine junge Autofahrerin aus Richtung Neustadt ihren Wagen, stieg aus und kam herübergelaufen um zu fragen, wie sie ihr helfen könne. Fast gleichzeitig hielt eine Autofahrerin aus Richtung Mußbach an, die ebenfalls zu Hilfe eilte.

Und weg waren sie wieder

Die beiden unbekannten jungen Frauen halfen der Mußbacherin auf die Füße, sammelten ihre Habseligkeiten ein, die aus der Handtasche gefallen waren, und erkundigten sich, ob sie einen Krankenwagen rufen sollten oder ob alles in Ordnung sei. Während König von der Inhaberin der Autowerkstatt aus deren Erste-Hilfe-Kasten erstversorgt wurde, fuhren die beiden Frauen auch schon wieder davon.

„Ich habe mich bei den beiden zwar kurz bedankt, sie aber nicht nach ihren Namen gefragt oder mir in meiner Aufregung ihre Autokennzeichen gemerkt“, sagt König nun bedauernd. Denn sie würde sich gerne bei den beiden, die ihr unabhängig voneinander so spontan Hilfe geboten hatten, persönlich bedanken. Jetzt setzt sie ihre Hoffnung darauf, dass die „rettenden Engel“ Zeitung lesen und den Kontakt zur Redaktion per E-Mail suchen. Die Redaktion würde sie dann an Karin König weitervermitteln.