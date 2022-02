In der Wallgasse in Neustadt gibt es neuen Wohnraum – für Insekten. „Die Hälfte aller Wildbienenarten in Rheinland-Pfalz sind gefährdet“, stellt Ira Seiller fest. Sie ist Vorstandssprecherin der Grünen in Neustadt. Seit Samstag hängt am Gebäude des Kinderhorts in der Wallgasse daher ein Bienenhotel. Der Kinderhort hat laut Seiller im Vorfeld dem Kasten für die Insekten zugestimmt und freut sich auf die neuen tierischen Bewohner. Grünen-Mitglieder hatten sich getroffen, um zusammen mit Aktiven des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) die Holzkonstruktion aufzuhängen.

Mögliche Bewohner sind unter anderem Mauer-, Scheren-, Löcher-, Blattschneider- und Maskenbienen. Aber auch die eine oder andere Wespenart wie die Töpfergrab- oder die Einsiedlerwespe finden in den Bienenhotels ein neues Zuhause. Diese Insektenarten sind nicht für den Menschen gefährlich.

Der BUND wertet das Areal rund um den Kinderhort schon länger ökologisch auf – so sind dort mehrere Hochbeete und ein Weidendom entstanden. Grünen-Fraktionsvorsitzender Rainer Grun-Marquardt: „Der BUND leistet dort eine tolle Arbeit. Es freut uns sehr, dass wir es geschafft haben, ein gemeinsames Projekt zu realisieren.“