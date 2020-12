Parkverbotsschilder beunruhigen derzeit Mußbacher Bürger. Schauplatz des Geschehens ist die Straße An der Bleiche, also die Einfallsstraße linkerhand des Herrenhofs aus Richtung Stadt. Zuerst wurden auf der linken Seite Schilder aufgestellt, die ab 9. Dezember das Parken verbieten. Passiert ist allerdings nichts. Auch die Stadt hatte den Anwohnern vorab keinen Hinweis gegeben, dass baulich etwas im Busch sein könnte. Am Donnerstag dann die wundersame Schildermehrung: Seither gilt ein Parkverbot die ganze Straße entlang bis um die Kurve Richtung Winzergenossenschaft – und zwar ab 21. Dezember. Das erste Schild Art steht aber auch noch. Das versetzte die Bürger endgültig in Alarmbereitschaft. Ob etwa die Bäume gefährdet sein könnten? Wer für das erste Schild verantwortlich ist, kann aber auch die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht sagen. Ein Mitarbeiter der Verkehrsabteilung wollte es noch am Freitag in Augenschein nehmen und vermutlich deaktivieren, sprich: umdrehen. Die Sperrung ab Montag wiederum hat laut Stadt ihren Grund: Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung will den Kanal spülen, bis Mittwoch sollen die Arbeiten aber beendet sein. .