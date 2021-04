Während in der Bundespolitik noch über verpflichtende Corona-Tests debattiert wird, machen einige Neustadter Unternehmer einfach Nägel mit Köpfen. Sie organisieren selbst Tests für ihre Mitarbeiter. Zu diesen Unternehmen gehört die Schreinerei Fischer. Die fünfköpfige Belegschaft geht einmal pro Woche geschlossen zum Testzentrum.

Auch Sabine Vogt, Geschäftsführerin von Michel-Dienstleistungen mit Sitz am Kohlplatz, ist überzeugt: „Es geht um unsere Verantwortung.“ Schon Ende 2020 sprach sie mit ihrer Belegschaft darüber, „wie wir uns und unsere Kunden schützen können“, sagt Vogt. Die Entscheidung war rasch klar: Das Unternehmen, das in der Gebäudereinigung und bei Hauswirtschaftsdiensten tätig ist, möchte auf Schnelltests setzen. Schon seit 1. Januar läuft dieses System. Vogt ist begeistert und lobt ihre Mitarbeiter: „Die Belegschaft macht sehr gut mit, unsere Kunden sind begeistert.“

„Eine Art Testausweis“

Vogt investiert auch, um in der Pandemie möglichst gut aufgestellt zu sein. Sie hat zusätzliche Räume angemietet, in denen seit Anfang Januar die Corona-Tests stattfinden. Und sie hat eine Mitarbeiterin eingestellt, die schon medizinisch weitergebildet ist und sich nun federführend um die Tests kümmert. Außerdem wurden fünf Mitarbeiter von einem Neustadter Arzt geschult, damit auch sie Tests vornehmen und auswerten können. Zweimal in der Woche werden die Mitarbeiter getestet. Es gibt einen ausgeklügelten Plan, wer wann an der Reihe ist, weil die über 50 Mitarbeiter ja nicht alle gleichzeitig zum Test kommen können.

Rund um die Tests wird alles dokumentiert. Vom Unternehmen gibt es „eine Art Testausweis“. Jeder Mitarbeiter könne also belegen, dass er negativ getestet wurde. Denn eines freut Vogt ganz besonders: Bisher gab es noch keinen positiven Corona-Befund. Die Aktion habe auch einen erzieherischen Effekt, ist sie überzeugt: „Wenn ich weiß, dass ich zweimal die Woche getestet werde, halte ich mich noch akribischer an alle Regeln.“