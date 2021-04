Gärtnermeister Holger Enger lässt gerne Rosen sprechen. In seiner 3000 Quadratmeter großen Freianlage am Sulzwiesenweg auf der Haardt zieht er neben Stauden und Ziergräsern auch 70 Rosenarten heran. Seine Lieblingsrosen kommen in Pastelltönen daher: etwa die „Augusta Luise“ mit ihrem zarten Duft in leichtem pfirsisch-rosé oder die creme-weiße „Chandos Beauty“. Auch sie verströmt einen leichten Hauch von Sonne und Sommer.

Der 52-jährige Gärtner hat 2018 die Sparte Garten- und Friedhofspflege beim Blumenhaus Schad übernommen. Doch samstags ist er auf seinem Gelände und verkauft seine Gewächse „frisch vom Beet“. „Die Friedhofspflege stelle ich jetzt ein, ich möchte mich neben der Gartengestaltung auf meinen Direktverkauf konzentrieren“, erklärt Enger. Die Rosen sind dabei seine Lieblinge und seine Leidenschaft. Es gibt über 10.000 Arten. Er kauft die jungen Pflanzen, die bereits veredelt bei ihm ankommen, topft die Jungpflanzen um und lässt sie auf seinem Gelände heranwachsen. Ab Mai stehen sie dann zum Verkauf.

Verkauf nur samstags geöffnet

Verkauft wird allerdings nur samstags. Enger rät den Kunden, auf dem öffentlichen Parkplatz beim „Haardter Winzer“ zu parken. Sein Grundstück grenzt direkt an den Parkplatz und zieht sich am Sulzwiesenweg entlang.

Unter der Woche ist er in Gärten unterwegs. Mit seinen vier Mitarbeitern übernimmt er Neuanlagen und Bestandspflege. „Der Kunde ist König“, sagt er und hört sich die Gestaltungswünsche an. Kommt die Rede auf „Schottergärten“, also der Wunsch nach möglichst vielen Steinen statt Pflanzen, berät er die Kunden vorsichtig. „Schottergärten sind gar nicht so pflegeleicht, wie man vielleicht denkt. Sie kommen wieder aus der Mode“, sagt er. Viel lieber weist er auf andere Gestaltungsmöglichkeiten mit der großen Pflanzenauswahl hin, die die Natur bietet. Schließlich seien Steine nicht insektenfreundlich und böten keine Nahrung für die Schmetterlinge. Das gesamte Ökosystem und auch die Menschen seien auf die Insekten angewiesen. Enger: „In der Natur hängt alles zusammen.“

Der Direktverkauf auf dem Gelände am Sulzwiesenweg läuft von März bis Oktober immer samstags von 8 bis 12 Uhr. Erreichbar ist Enger unter Telefon 06321/16955.