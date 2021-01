Schnippeln statt löschen hieß es vergangenen Mittwoch für ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt, angeführt von Nermin Canetovic vom Löschzug 3 der Stadtmitte. Gemeinsam sorgten die Wehrleute für ein weiteres warmes Essen, das die Suppenküche der Tagesbegegnung „Lichtblick“ im Casimirianum an bedürftige Menschen ausgeben konnte. Zubereitet wurde es aber traditionsgemäß in der Feldküche in der Feuerwache, sprich: in der Gulaschkanone. Und so schnippelte das zehnköpfige Team für eine deftige Gulaschsuppe 30 Kilogramm, zu einem Drittel von der Metzgerei Eicher gespendetes Fleisch, zehn Kilogramm Zwiebeln und Kartoffeln sowie je drei Kilogramm Karotten und Paprika. Unterm Strich ergab das 120 Portionen, die im „Casi“ unter den erforderlichen Anstandsregeln von der Feuerwehr ausgegeben wurden – zu unterschiedlichen Zeiten, damit alle Gäste davon profitieren konnten. Da eine Gulaschsuppe ohne ein knuspriges Brötchen oder eine Scheibe Brot undenkbar ist, unterstützte auch die Bäckerei Liebenstein die wohltätige Aktion.